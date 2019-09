Homophobie dans les stades : qu'en pensent les amoureux du football ?

JT 13H - L'homophobie supposée pendant les matchs de foot fait polémique. À Marseille, les avis des supporters sur ce sujet sont partagés.

Depuis le début de la saison de Ligue 1, les arrêts de matchs à cause des banderoles et des chants homophobes se succèdent. Sur le Vieux-Port, à Marseille, les avis des supporters divergent. Si certains sont pour l'arrêt des matchs, d'autres sont plus sceptiques. Ces derniers estiment qu'on ne peut pas interrompre une rencontre à cause de quelques personnes. Ils proposent de trouver d'autres solutions comme l'interdiction d'accès des fauteurs de troubles dans les stades.



