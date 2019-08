Homophobie dans les stades : qu’en pensent les principaux acteurs du ballon rond ?

Mercredi soir, lors de Nice-OM, la rencontre a également interrompu dix minutes pour des faits similaires. Une décision saluée par le capitaine et gardien du club phocéen, Steve Mandanda : "Je comprends totalement les arbitres. Il faut marquer le coup et que ça cesse. Le stade est censé être un endroit festif et de plaisir."





Pour le milieu niçois Wylan Cyprien, il ne faut toutefois pas tomber "dans une espèce de jeu" entre le public et la Ligue. "Tout le monde sait que ces insultes ont toujours existé avec les supporters, depuis la nuit des temps. Tout le monde sait aussi que ça ne vise pas la communauté gay et que ça vise d'autres personnes. Pendant des années, il y a eu des cris racistes dans les stades, encore récemment, et il n'y a pas eu d'interruption... Je ne suis pas là pour juger de ce qui est bien ou pas bien dans ces interruptions."





"Aujourd'hui, on est dans une situation où à chaque fois qu'il va y avoir ce genre de chants, on va être obligés d'arrêter les matchs et de couper le spectacle. On n'a pas envie d'en arriver là. En tout cas, ce serait bien qu'ils s'assoient autour d'une table avec les supporters et qu'ils discutent pour que les tensions s'apaisent", conclut le joueur de 24 ans. A ce sujet, la présidente de la Ligue de football professionnel Nathalie Boy de la Tour a d'ailleurs indiqué ce jeudi qu'une réunion aura lieu le 5 septembre prochain entre la LFP, des organismes de lutte contre l'homophobie et des associations de supporters.