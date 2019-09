Homophobie : Deschamps, Lloris, Griezmann... Les Bleus divisés sur la question de l’arrêt des matchs

Si Didier Deschamps défend Noël Le Graët, il n’est donc pas, cette fois, sur la même ligne que son président. Lequel considère, lui, que "l’arrêt des matchs accentue le problème", et que "faire du football l’image de l’homophobie en France, c’est un peu fort de café"... Plus largement, le président de la FFF explique : "L’homophobie est un problème national. Si ce n’était que le football, je laisse ma place pour le régler. On n’a absolument aucun problème. Que quelques spectateurs aient exagéré, je ne l’accepte pas non plus. On va faire en sorte que cela disparaisse. Mais le jeu doit être pratiqué."