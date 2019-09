Homophobie : Le Graët ne veut plus arrêter les matchs, "une décision tout bonnement scandaleuse"

Pourquoi ce distingo entre manifestations racistes et homophobes ? "Ce n’est pas la même chose. D’abord, le racisme dans les stades en France, il n’y en a plus, ou presque. D’ailleurs, il suffit de regarder la mixité raciale dans la composition de nos équipes. Ensuite, l’homophobie est un problème national. Si ce n’était que le football, je laisse ma place pour le régler, a argué Noël Le Graët. Considérer que le football est homophobe, en faire l’image de l’homophobie en France, c’est un peu fort de café. Je ne l’accepte pas. Je trouve ça anormal de dire ça d’un sport qui a 2 millions de licenciés, qui fait en sorte d’éduquer. On n’a absolument aucun problème. Que quelques spectateurs aient exagéré, je ne l’accepte pas non plus. On va faire en sorte que cela disparaisse. Mais le jeu doit être pratiqué."