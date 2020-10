Ligue des champions : tout savoir sur le tirage au sort des poules Tirage au sort des huitièmes de finale lors de la précédente édition de la Ligue des champions − Fabrice COFFRINI / AFP

MODE D'EMPLOI - C'est l'heure de vérité pour l'OM, le PSG et Rennes. Les trois clubs français vont enfin connaître leurs adversaires pour la phase de poules de la Ligue des champions 2020-2021, ce jeudi à partir de 17h. Confrontations potentielles, fonctionnement, calendrier... LCI fait le point.

Cadors européens et ambitieux aux dents longues à la croisée de leurs destins. Un peu plus d'un mois après le sacre du Bayern Munich, la Ligue des champions fait son retour ce jeudi avec le tirage au sort de la phase de poules de l'édition 2020-2021. Paris Saint-Germain, Manchester City, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelone... L'histoire du prochain vainqueur s'écrit peut être dès aujourd'hui. Voici tout ce qu'il faut savoir avant cette cérémonie si particulière.

Où suivre la cérémonie ?

Le tirage au sort, initialement prévu à Athènes, se déroulera dans les studios de la RTS à Genève. L'événement, qui débutera à 17h, sera diffusé sur Téléfoot et RMC Sports, et à suivre en live sur LCI.fr. Après l'introduction, les présentations d'usage des équipes et du mode d'emploi, la sélection des boules aura lieu à partir de 17h27 précisément.

Les clubs concernés

Les 26 équipes qualifiées d'office pour la phase de groupes ont été rejointes par les six vainqueurs des barrages. Krasnodar (Russie), le Dynamo Kiev (Ukraine), l'Olympiacos (Grèce), Ferencváros (Hongrie), Midtjylland (Danemark) et Salzbourg (Autriche) intègrent ainsi le tableau principal de la Ligue des champions version 2020-2021.

Les 32 clubs qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des champions − UEFA

L'Olympique Lyonnais, Arsenal, Tottenham, la Roma ou encore le Napoli sont les grands absents de cette édition.

Les chapeaux

Les 32 clubs qualifiés ont été répartis en quatre chapeaux en fonction de leur classement UEFA. Le FC Séville, vainqueur de la Ligue Europa, et le Zenith Saint Pétersbourg figurent parmi les cadors et constitueront sûrement les adversaires les plus abordables du premier chapeau, où figure le PSG. Le trio Manchester City-FC Barcelone-Atletico Madrid fait office d'épouvantail dans le second regroupement, tout comme l'Inter, l'Atalanta voire Leipzig dans le troisième. Les clubs de Rennes et Marseille ont, eux, été relégués dans le dernier pot et doivent s'attendre à un tirage délicat. La composition exacte de l'ensemble des chapeaux est disponible ici.

Le fonctionnement

Les poules seront constituées de quatre équipes, une par chapeau. La sélection débutera par les clubs du chapeau 1, puis successivement par ceux des pots 2, 3 et 4. Deux formations d'un même chapeau ne pourront donc pas être placées dans une poule similaire. Autre particularité, les clubs d'un même pays ne peuvent pas se retrouver non plus. "Aucune équipe ne peut rencontrer une équipe de la même association", précise ainsi l'UEFA sur son site internet. Lorsque plus de deux clubs d'un même pays sont qualifiés, ils "seront associés de manière à ce que leurs matches soient répartis entre le mardi et le mercredi". Concrètement, ils seront répartis entre les groupes A à D d'un côté et ceux de E à H de l'autre.

Quels groupes potentiels pour les clubs français ?

Placé dans le chapeau 1, le PSG est en droit de s'attendre à un tirage relativement clément. Le meilleur groupe pour le club parisien serait certainement celui constitué du Shaktar Donetsk, de l'Olympiacos et de Ferencváros. Au contraire, une poule composée de Barcelone, de l'Inter et de Bruges constituerait l'un des pires tirages. Du côté de Rennes et Marseille, difficile d'être optimistes. Leur placement dans le chapeau 4 leur garantit presque à coup sur une poule (très) relevée. Des groupes constitués du Bayern, de Barcelone et de l'Inter ou du Real Madrid, de Manchester City et de l'Atalanta représenteraient des défis de taille. En revanche, un groupe Zénith-Shaktar Donetsk-Olympiacos constituerait une belle opportunité.

Le calendrier

Les phases de poules se dérouleront du 20 octobre au 9 décembre prochains. En voici le calendrier complet : - 1re journée : 20/21 octobre - 2e journée : 27/28 octobre - 3e journée : 3/4 novembre - 4e journée : 24/25 novembre - 5e journée : 1er/2 décembre - 6e journée : 8/9 décembre