Huit équipes en trois points ... Avant PSG-Lille, la lutte fait rage derrière l'ogre parisien pour la course à l'Europe

Rarement un championnat a été aussi serré. Après treize journées de Ligue 1, alors que le Paris Saint-Germain a pris le large avec 30 points (10 victoires, 3 défaites) et huit points d'avance sur le deuxième, la course au podium est plus que jamais ouverte, huit équipes se tenant en à peine trois points. La faute à des "cadors" irréguliers ou alignant les contre-performances, à l'instar de l'Olympique Lyonnais, bloqué à une triste quatorzième place, à 14 points du leader.

Si des troubles-fêtes inattendus tels qu'Angers, Reims ou encore Nantes font partie de ce peloton en course pour l'Europe, Bordeaux, Saint-Etienne, Marseille ou encore Lille peuvent légitimement prétendre à une des trois premières places. Dauphin du PSG l'an dernier, le LOSC affronte l'ogre parisien vendredi 22 novembre (20h45) pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 avec l'ambition de revenir à hauteur de l'OM, deuxième avec 22 points.

Pour y parvenir, les Dogues peuvent également s'inspirer de la saison dernière, où ils avaient fait craquer les Rouge et Bleu en fin de saison, avec une brillante victoire au stade Pierre-Mauroy sur le score de 5-1. Néanmoins, rééditer l'exploit au Parc va s'avérer beaucoup plus compliqué, Paris n'ayant perdu que 2 de leurs 67 dernières rencontres à domicile en Ligue 1. De plus, la forme actuelle des hommes de Christophe Galtier en déplacement est loin d'être olympique.

Le club nordiste n'a en effet plus connu le succès hors de ses bases depuis le 31 mars dernier à Nantes (3-2), soit dix rencontres dans l'élite. Pour ne rien arranger, le PSG, qui devrait être privé de son prodige Kylian Mbappé, fiévreux, récupère sa superstar brésilienne Neymar Jr, de retour après un mois hors des terrains à cause d'une blessure aux ischio-jambiers contractée en sélection face au Sénégal le 13 octobre dernier (1-1). Et il y a fort à parier que la démobilisation parisienne observée au printemps dernier n'aura pas droit de cité en cette 14e journée.