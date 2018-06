"Il a souvent des problèmes avec des Africains" : Yaya Touré accuse Pep Guardiola de racisme

Dans cette longue interview à paraître mardi, l'ancien joueur de l'AS Monaco attaque violemment l'actuel coach des Citizens. "Je veux bien être celui qui casse le mythe Guardiola", déclare-t-il, avant d'ajouter concernant son manque de temps de jeu ces derniers mois : "J'ai essayé de comprendre. Je demandais même en douce mes stats aux préparateurs physiques. Et quand je me suis aperçu qu'elles étaient aussi bonnes, voire meilleures, aussi bien à l'entraînement qu'en match, que ceux qui jouaient et qui étaient plus jeunes que moi, j'ai compris que ce n'était pas une question de physique."