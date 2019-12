Il est de retour en Europe : Zlatan Ibrahimovic peut-il réussir au Milan AC ?

C’était dans l’air depuis quelques semaines et désormais officiel : Zlatan Ibrahimovic est de retour en Europe. Libre de tout contrat à compter du 1er janvier après son départ du Los Angeles Galaxy, l’attaquant suédois va s’engager jusqu’à la fin de la saison avec le Milan AC, club dont il avait déjà porté les couleurs entre 2010 et 2012, avant de rejoindre le PSG. À 38 ans, ce qui pourrait ressembler au dernier challenge de sa carrière peut-il vraiment être une réussite ?

Mais le niveau du championnat américain est bien moins relevé que celui en Europe, et ce n’est pas le principal intéressé qui dira le contraire. En juillet dernier, Zlatan Ibrahimovic n’avait pas hésité à tacler son propre championnat. "La MLS n’est pas au niveau de l’Europe pour être honnête", avait admis "Ibra". "Avant, j’ai joué avec des joueurs de mon niveau, ou proches, ce qui rend les connexions plus faciles sur le terrain. Ici, je suis comme une Ferrari parmi des Fiat", s’était amusé le Suédois.

Zlatan Ibrahimovic n’est pas le premier joueur à revenir en Europe après une pige aux États-Unis. En 2011, le Français Thierry Henry, alors attaquant des New-York Red Bulls, avait signé un contrat de 6 semaines avec son ancien club d’Arsenal, pendant la trêve hivernale américaine. Il prendra part à 7 rencontres, le temps d’y inscrire tout de même 3 buts.

Un an plus tard, en janvier 2013, c’est au tour de David Beckham de faire son retour en Europe, et plus précisément au Paris Saint-Germain. La star anglaise débarque, comme Ibrahimovic, depuis les Los Angeles Galaxy et rejoint… ce même Ibrahimovic dans la capitale française. Si son arrivée en France a permis au club parisien de frapper un grand coup médiatique, les résultats sportifs n’ont pas été aussi élevés. Beckham jouera 14 rencontres, dont seulement une en intégralité, et délivrera 2 passes décisives.