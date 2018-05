"Il nous a donné la qualification" : la belle revanche de Karim Benzema

Un coup de casque gagnant. Et un but de renard de surface. Mardi soir face au Bayern Munich, Karim Benzema a été l’un des grands artisans de la qualification madrilène en finale de la Ligue des champions (2-2). Outre ses deux buts, il a été omniprésent dans le jeu en se rendant disponible entre les lignes et en distribuant des passes bien senties à ses partenaires. Son impact défensif a en outre été très précieux. Une belle revanche pour l’attaquant, très décrié en Espagne en raison de ses statistiques faméliques (seulement 5 buts inscrits en Liga cette saison).





"Il méritait de marquer, a souligné coach Zidane en zone mixte. Il a beaucoup travaillé, il s’est donné, il n’a jamais rien lâché. Pour moi, ça ne change rien. Son jeu est toujours le même, il est toujours important pour nous. Il nous a donné la qualification". "C'est bon pour moi et pour toute l'équipe", a sobrement réagi le principal intéressé, heureux d’avoir pu aider ses partenaires à se hisser en finale. En scorant à deux reprises, il entre dans le cercle très fermé des meilleurs buteurs de la compétition, ayant inscrit 54 buts au total.