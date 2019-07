Il raccroche à 38 ans : retour sur la carrière riche en trophées et en polémiques de Patrice Evra

En club, après quatre ans sur le Rocher, Patrice Evra digère mal le départ de Didier Deschamps à l'été 2005 et est finalement transféré à Manchester United en janvier 2006, moyennant un chèque de 8M€. Après six mois difficiles dus à un temps d'adaptation et à une blessure, le latéral gauche s'impose progressivement dans son couloir, obligeant notamment l'Argentin Gabriel Heinze à quitter le club pour le Real Madrid à l'été 2007.





Sous les ordres de Sir Alex Ferguson, Evra va briller de mille feux, contribuant au gain de nombreux trophées, dont cinq championnats d'Angleterre (2007, 2008, 2009, 2011, 2013) et une Ligue des champions (2008) ou encore la Coupe de la Ligue anglaise (2006, 2009, 2010). Il y passera huit ans (379 matchs) avant de s'engager avec la Juventus Turin en 2014. En trois saisons dans le Piémont, Evra dispute 82 matchs et remporte trois Scudetti (2015, 2016 et 2017), participant à une finale de Ligue des champions en 2015, perdue face au FC Barcelone (3-1).