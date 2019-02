Il refuse de sortir avant de s’excuser sur Twitter : l’improbable attitude de Kepa lors de Chelsea-Manchester City

Quand la plupart du temps le joueur s'exécute, content ou non, cette fois-ci, le gardien espagnol tient tête à son coach et refuse de sortir. Une attitude qui a provoqué la colère de Sarri près de son banc de touche, fracassant au passage son siège d'un coup de pied. Le joueur obtiendra finalement gain de cause et disputera la séance de tirs au but, durant laquelle son équipe s'inclinera 4-3.





En conférence de presse d'après-match, Maurizio Sarri est revenu sur l'incident : "C'était un grand malentendu. J'ai cru qu'il était blessé, je ne voulais pas qu'il reste s'il était dans cette condition. Je voulais Caballero sur le terrain. Le gardien voulait juste me dire qu'il était encore bon pour la séance de tirs au but. (...) Mentalement, Kepa avait raison mais pas forcément dans son comportement. J'étais très en colère. Je vais lui parler, il doit comprendre car nous pouvons avoir des problèmes, spécialement avec vous (ndlr : la presse)."