"Ils nous ont manqué de respect" : l'Atlético de Madrid s'en prend à Griezmann et le convoque à l'entrainement

On pensait l'affaire quasiment conclue. Un an après avoir tergiversé et finalement décidé de rester à l'Atlético de Madrid, tout semblait indiquer qu'Antoine Griezmann allait enfin rejoindre le FC Barcelone. Le mois dernier, un dirigeant de l’Atlético de Madrid, Miguel Angel Gil Marin, confirmait même l’information : "On le sait depuis mars, Griezmann va à Barcelone." Dans la transaction, le club madrilène devait toucher un montant de 120 millions d’euros, équivalent à la clause libératoire du joueur.





Seulement, vendredi soir, un coup de théâtre a eu lieu dans ce dossier. Après les déclarations du président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu, qui révélait l’existence d’une réunion jeudi à Madrid entre dirigeants barcelonais et madrilènes à propos de Griezmann, l’Atlético s’est fendu d’un communiqué virulent, fustigeant l’accord conclu sans leur consultation, entre Griezmann et le FCB : "L'Atlético Madrid a eu connaissance du fait que le FC Barcelone et le joueur avaient trouvé un accord au mois de mars."