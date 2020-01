"Inspired by KM", l'association lancée par Kylian Mbappé pour aider 98 enfants à accomplir "leurs rêves"

Généreux sur le terrain de par ses buts et ses passes décisives avec le PSG cette saison (21 buts, 12 passes décisives toutes compétitions confondues), le prodige français Kylian Mbappé l'est aussi en dehors. Le champion du monde tricolore, âgé de 21 ans, a officialisé ce lundi à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, le lancement de son association nommée "Inspired by KM", qui a pour objectif de favoriser la réussite de 98 jeunes enfants, autant de garçons que de filles âgés de 9 à 16 ans et issus de tous "les milieux sociaux différents", jusqu'à leur entrée dans la vie active.

"Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé. Maintenant que je suis à cette place là, j'ai envie de redonner aux plus jeunes. On n'est pas là pour vendre du rêve mais les accompagner et les aider à les construire. On va tout faire pour les aider à y parvenir", a déclaré le footballeur natif de Bondy, accompagné des jeunes bénéficiaires, ses proches et quelques invités prestigieux comme Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel (LFP), Leonardo, le directeur sportif du PSG, ou encore Vadim Vasilyev, l'ancien vice-président de l'AS Monaco.