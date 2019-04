Insultes racistes contre Prince Gouano : enquête ouverte, un homme en garde à vue

Vendredi soir, après 77 minutes de jeu, le défenseur et capitaine d'Amiens Prince Gouano, visé par les cris racistes, a commencé à quitter le terrain en lançant vers son banc de touche: "C'est fini on ne joue plus, je ramène mes coéquipiers, on rentre dans le vestiaire".





Solidaires, les joueurs se sont arrêtés et certains, dont Gouano, sont allés échanger avec les supporters. L'arbitre Karim Abed a également demandé au speaker du stade de faire "bien passer le message, que si ça se reproduit, on arrête". Le match avait repris quelques minutes plus tard.