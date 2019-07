Insultes racistes et homophobes dans les stades : la LFP et la Licra lancent une fiche de signalement anonyme

L’union entre la Ligue de football professionnel (LFP) et la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), officialisée en mars avec la signature d’une convention et le lancement d’un "plan de lutte contre les discriminations", a accouché, quatre mois plus tard, d’un premier bébé : ce mardi, Le Monde révèle en effet que l’ensemble des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été avertis par courrier, le 5 juillet, de la mise en place d’un nouveau dispositif qui entrera en vigueur dès la reprise de la saison 2019-20 (le 26 juillet pour la L2, le 9 août pour la L1). À savoir une fiche de signalement visant à identifier les auteurs d’insultes racistes, antisémites ou homophobes.