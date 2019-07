Interpellé sur les réseaux sociaux par un jeune fan, Kylian Mbappé lui propose une rencontre au Camp des Loges

Actuellement en Allemagne avec le Paris Saint-Germain et déjà double buteur pour le premier match amical de la saison mardi face au club allemand du Dynamo Dresde (6-1), Kylian Mbappé n'en oublie pas ses fans français, toujours plus nombreux. Jeudi, un message posté par une certaine @_cessK95 a fait le tour des réseaux sociaux. Sous le message "Je vais me laver, je reprends mon tel je vois mon frère il a envoyé ça à Kylian Mbappé.. mais??????", une vidéo apparaît dans laquelle un jeune garçon tente de nouer le contact avec Kylian Mbappé, après avoir subtilisé le téléphone de sa grande sœur.





"Kylian Mbappé, je suis ton plus grand fan. Je sais que tu es né à Bondy, en 1998. Ta mère c'est une handballeuse professionnelle, ton père c'est un footballeur. T'es né le 20 décembre. Je suis ton plus grand fan, mon rêve c'est de te rencontrer. Je sais que t'es ami avec Wass Freestyle, j'ai vu la vidéo quand Neymar a mis un petit pont à Wass Freestyle. Je suis ton plus grand fan Kylian Mbappé, mon rêve c'est de te rencontrer. J'habite à Villiers-Le-Bel, je m'appelle Baba Jr, mon rêve c'est de te rencontrer", chuchotte l'enfant dans le message vocal.