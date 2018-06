Interview exceptionnel : Zinédine Zidane se confie à Caroline Henry

À l'occasion d'un match de gala pour célébrer les vingt ans de la victoire des Bleus en finale de la coupe du monde, Zinédine Zidane a retrouvé ses anciens coéquipiers de 1998 à Paris. Avant cette rencontre, celui qui était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et l’entraîneur du Real Madrid s'est confié à Caroline Henry. Il en a profité pour exprimer son soutien à notre équipe, à quelques jours de la Coupe du monde 2018.



