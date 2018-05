Thomas Tuchel au PSG : "Il est l'entraîneur parfait pour le football que Paris souhaite développer"

LCI : Quel genre de coach est Thomas Tuchel ? Décrivez-le nous...

Heiko ONSTENDORP : Tuchel n'est pas une personne facile à décrire. C'est quelqu'un de très, très ambitieux, qui donne tous les jours ce qu'il a de meilleur en lui. Il a pour habitude d'être le premier sur le terrain d'entraînement et le dernier à le quitter. C'est un engagement personnel qu'il souhaite aussi voir chez ses joueurs. Sa vision du football est un mélange entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Il change souvent de tactique durant un match, parfois trois à quatre fois. C'est un mix entre un football attractif, offensif et une défense solide. C'est un coach qui parle beaucoup avec les joueurs qui le suivent et peu avec ceux qui s'opposent à lui.

LCI : Comment a-t-il imposé sa patte lors de son passage au Borussia Dortmund ?

Heiko ONSTENDORP : À Dortmund, il a changé pas mal de choses. Les joueurs devaient arriver une heure avant le début de l'entraînement, ils devaient se saluer les uns et les autres et, une fois par semaine, un joueur désigné en amont devait préparer le petit-déjeuner pour le reste de l'équipe. Personne ne devait quitter la table tant que les autres n'avaient pas fini. Ce sont ce genre d'anecdotes qui montrent que les détails sont importants pour lui. C'est la même chose sur le terrain. Les joueurs avec qui j'ai pu discuter m'ont dit que Tuchel avait de nouvelles idées tous les jours. La séance d'entraînement du jour n'est jamais la même que la veille. Elles sont très longues et intensives. Il arrête souvent les entraînements quand quelque chose ne va pas. Chaque passe, chaque contrôle doit être parfait. Si ce n'est pas le cas, il peut exploser très vite. De ce côté-là, il est très proche de Guardiola, son exemple. D'ailleurs, il parle souvent avec lui, parfois des heures de tactiques et de football. La nourriture est aussi très importante pour lui. À Dortmund, il a fait virer le cuisinier et a interdit les pâtes aux joueurs après les matches. Il préfère quand il n'y a pas de sucre. Pour le satisfaire, le BVB a engagé un nouveau cuisinier qui cuisinait tous les jours des produits frais, beaucoup de poissons et des légumes.