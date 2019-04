Stéphanie Frappart, première femme à arbitrer un match de Ligue 1 : "c'est une arbitre sérieuse et juste dans ses décisions"

LCI : Avez-vous été surpris d'apprendre que Stéphanie Frappart allait arbitrer en Ligue 1 ?

Pierre BOUBY : Il y a quelques mois, on m'avait déjà interrogé à son sujet. Je l'avais présentée comme la meilleure arbitre de Ligue 2. J'avais même dit que j'étais sûr qu'elle allait officier en Ligue 1. Elle suit un cursus normal par rapport à ce qu'elle démontre chaque week-end. On s'est côtoyé à plusieurs reprises en Ligue 2. À chaque fois qu'elle a arbitré mon équipe, j'ai toujours gagné donc forcément elle m'a fait bonne impression. (rires) Honnêtement, elle mérite ce qui lui arrive.





LCI : Vous la connaissez donc bien. Quel genre d'arbitre est-elle ?

Pierre BOUBY : Elle a du charisme et de la personnalité mais ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se mettre en avant. Elle est là pour tenir son match. C'est une arbitre sérieuse et juste dans ses décisions. Elle est objective. C'est aussi une personne diplomate et bonne dans le dialogue. Elle utilise les bons mots, elle prend le temps d'expliquer. Elle n'est jamais dans le conflit. Il y aussi quelque chose de bon dans son regard. Elle ne prend jamais les joueurs de haut. Il y a un respect mutuel entre nous. Peut-être que c'est ça qui fait que je suis moins agressif quand elle se trompe. Je la trouve tout simplement compétente dans ce qu'elle fait. En tout cas, elle l'est certainement plus que quelques arbitres masculins qui officient déjà en Ligue 1.