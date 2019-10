Islande-France : le mythique "Viking Clap" plus attendu que le match en lui-même

JT 13H - Le "clapping" des supporters Islandais a été popularisé lors de l'Euro 2016 dans l'Hexagone. Ce 11 octobre 2019, cette marque de fabrique va rythmer le match entre les deux pays, en marge des qualifications pour l'Euro 2020.

Durant l'Euro 2016, le match des Islandais face aux Bleus a été mémorable en majeure partie à cause du "clapping" des supporters de ce premier. Il a été tellement galvanisant que ceux du monde entier l'ont repris. Mais, le "Viking Clap" reste une marque de fabrique des Islandais. Et ce 11 octobre 2019 au Stade de Reykjavik, nous pourrons voir la version originale de cette communion à l'unisson, pour le match de qualification à l'Euro 2020 entre les Bleus et les Islandais.



