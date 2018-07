Le sacre des Bleus suscite un déferlement de commentaires racistes en Italie

A un autre niveau, et pour dénoncer le racisme, cette fois, le président d’un autre pays, le Venezuela, a fait allusion à une victoire du continent africain, après la victoire des Bleus. "L'équipe de France ressemblait à l'équipe d'Afrique, en vrai, c'est l'Afrique qui a gagné, les immigrants africains qui sont arrivés en France (...) L'Afrique a tellement été méprisée et dans ce Mondial, la France gagne grâce aux joueur africains ou fils d'africains", a déclaré le chef de l'Etat Nicolas Maduro en marge d'une cérémonie officielle. Nicolas Maduro a aussi demandé à la France et à toute l'Europe que, après cette deuxième étoile tricolore, cesse le "racisme" et la "discrimination" contre les immigrants africains et latino-américains.





"Halte au racisme en Europe contre les peuples africains, halte à la discrimination contre les migrants. Je souhaite que la France et l'Europe réalisent que nous, ceux du sud, les africains, les latinoaméricains, nous avons aussi de la valeur et du pouvoir", a-t-il ajouté. Enfin, il a félicité les Bleus pour avoir joué "divinement bien" et son homologue russe Vladimir Poutine pour l'organisation de ce qu'il a estimé être "la meilleure coupe du monde de football de l'histoire".