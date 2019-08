"Je n'ai aucun regret sur ce qui s'est passé" : après des mois de silence, Thierry Henry revient sur son expérience à l'AS Monaco

Avant d’ajouter : "Je n'ai aucun regret sur ce qui s'est passé. C’est mon cœur qui a parlé. Je voulais retourner là où j'ai tout commencé. Si j’avais su que je n’avais que trois mois, j’aurais peut-être agi différemment. Mais si vous n'obtenez pas de résultats, peu importe les circonstances, vous devez partir. (…) Je suis fier de ce que nous avons accompli avec une équipe aussi jeune. Je n’avais aucun doute que l’équipe allait rester en Ligue 1 parce qu’il y avait suffisamment de qualité."





Si cette première expérience a tourné court pour la légende des Gunners, elle l’a conforté dans son envie de pratiquer le métier d’entraîneur : "J’en suis sorti complètement rassuré, c’est ce que je veux faire, je n’ai aucun doute là-dessus. J’ai vu certains de mes anciens entraîneurs après mon départ et ils m’ont dit : 'Maintenant, tu peux dire que tu es entraîneur parce que tu as été renvoyé. Maintenant tu es un coach Thierry'. Je ne me plains pas et je ne peux que remercier tout le monde, mais pour bâtir un héritage et bâtir quelque chose pour l’avenir, il faut du temps."