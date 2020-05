"Je l'ai tué parce que je ne l'aimais pas" : un footballeur turc étouffe son fils hospitalisé

Mais onze jours plus tard, au drame s'est rajouté l'horreur. Alors qu'il venait d'enterrer son fils, postant même une photo de sa tombe sur les réseaux sociaux, l'homme de 32 ans s'est rendu au poste de police, où il a livré un récit glaçant sur ce qu'il s'est vraiment passé dans cette chambre d'hôpital. Le père du jeune garçon a reconnu l'avoir étouffé volontairement. "J'ai appuyé un oreiller sur le visage de mon fils alors qu'il était allongé sur le dos. J'ai appuyé avec l'oreiller pendant quinze minutes. Mon fils se débattait. Après qu'il a cessé de bouger, j'ai levé l'oreiller. Ensuite j'ai crié pour que les médecins m'aident à dissiper tout soupçon", a-t-il confessé aux policiers, comme le rapportent l'agence turque Demirören et des médias locaux .

"Je l'ai tué parce que je ne l'aimais pas". Cevher Toktaş, un joueur du club amateur de Bursa Yıldırımspor, en Turquie, a avoué la semaine passée le meurtre de son fils Kasim. L'enfant, âgé de 5 ans, avait été hospitalisé le 23 avril dernier, alors qu'il présentait de la toux et de la fièvre, des symptômes proches du Covid-19 . Placé en quarantaine avec son père, par précaution, le bambin était décédé deux heures plus tard dans le service de soins intensifs de l'hôpital pour enfants Dortcelik de Bursa. Les médecins l'avaient déclaré mort de causes naturelles. Jusque-là, une histoire chargée de tristesse.

Après avoir appris la nouvelle de la mort de Kasim, Cevher Toktaş s'est muré dans le silence. "Je n'ai rien dit, ma femme et mon père ne savaient pas que j'avais tué mon fils", a-t-il expliqué. Jusqu'au moment où il a été pris de remords et s'est décidé de passer aux aveux : "j'étais à la maison, j'ai pensé à ce qui s'était passé et cela m'a dérangé. J'ai quitté la maison en disant à ma femme que j'avais du travail." Il s'est alors rendu à la police pour avouer son crime. Arrêté et incarcéré, le footballeur est dans l'attente de son procès pour meurtre. Il encourt la prison à perpétuité. Pour les besoins de l'enquête, la justice turque a ordonné l'exhumation du corps de l'enfant. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer les causes de sa mort.