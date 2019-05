"Je ne sais pas qui a inventé cette règle" : la double peine de Marquinhos lors de Angers-PSG est-elle justifiée ?

"Nous sommes tous très surpris. Ce sont de nouvelles règles ? Il n'y a pas de rouge et de penalty en même temps. Il ne devait pas y avoir double peine", a déploré Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, au micro de nos confrères de Canal+ alors qu'il était invité à commenter l'action. "Il y a un duel, Marquinhos essaye d'avoir le ballon et il est en retard. Il y a faute, c'est clair. Mais le rouge est sévère."





Un constat partagé par le défenseur brésilien, capitaine en l'absence de Thiago Silva. "C'est sévère. L'arbitre n'a pas sorti un carton durant tout le match. Il y a eu beaucoup de tacles de la part des joueurs des deux équipes. Et, à un moment donné, il sort le carton rouge comme ça. Il y a faute, c'est sûr. Mais je ne sais pas qui a inventé cette règle (de la double peine, ndlr)", a-t-il expliqué avant de faire une allusion au tacle par derrière de Nabil Fekir sur Leandro Paredes et à la vilaine intervention de M'Baye Niang sur Thilo Kehrer plus tôt dans la saison, seulement sanctionnés d'un avertissement. "On peut casser une jambe et recevoir juste un carton jaune. Et si on accroche un joueur, c'est rouge. Mais avec le VAR, l'arbitre aurait pu mieux juger. Il a été trop rapide dans sa décision et, ensuite, il n'a pas voulu revenir en arrière."