"Aulas, on va tout casser chez toi" : l’OL porte plainte contre Benjamin Mendy, qui répond avec ironie

L’OM aura déjà fort à faire face à l’Atlético de Madrid le 16 mai en finale de la Ligue Europa, et il vient de se trouver un adversaire supplémentaire. Voilà déjà plusieurs jours que ton monte entre le président du club phocéen, Jacques-Henri Eyraud, et son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas. En cause : un chant, entonné par les Marseillais depuis leur qualification pour les demi-finales, "Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi", parce que la finale se jouera à Lyon.