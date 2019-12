PSG : Ben Arfa débouté "de toutes ses demandes" aux prud'hommes

Hatem Ben Arfa perd son bras de fer. L'ancien international tricolore (15 sélections) a été débouté ce lundi 16 décembre par le conseil de prud'hommes de Paris face au PSG, à qui il réclamait 7,7 millions d'euros pour avoir été écarté de l'équipe pendant plus d'un an, a appris l'AFP. "Les deux parties sont déboutées", a indiqué son avocat, Jean-Jacques Bertrand, ajoutant n'avoir "pas d'autres précisions" sur les motivations des juges. "Hatem va interjeter appel du jugement", a-t-il simplement assuré. Débouté, le milieu offensif a désormais un mois pour faire appel de cette décision à compter de sa notification.

Actuellement sans club, Ben Arfa reproche au PSG de l'avoir mis à l'écart pour des raisons extra-sportives entre avril 2017, date de son dernier match avec le club parisien, et la fin de son contrat à l'été 2018. Il réclamait entre 7 et 8 millions d'euros d'indemnités pour le préjudice subi, une somme qui correspond à des primes d'éthique et de matches non versées.

D'après le Journal du Dimanche, la direction du PSG n'aurait pas apprécié qu'il se plaigne directement auprès de l'émir du Qatar, propriétaire du club, d'un manque de communication avec le président Nasser Al-Khelaïfi, présent lors de cet échange.