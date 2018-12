Cristiano Ronaldo défie Lionel Messi de le rejoindre en Italie et critique le Real Madrid

Un appel du pied en guise de défi. Auteur d'un début de saison très probant avec la Juventus (11 buts, 7 passes décisives), Cristiano Ronaldo s'épanouit dans son nouveau club et dans sa nouvelle vie. Pourtant, il n'en oublie pas sa rivalité historique avec Lionel Messi, que les deux joueurs entretiennent depuis une dizaine d'années. Dans une interview commune à La Gazzetta dello Sport, Tuttosport et le Corriere dello Sport, le Portugais a conseillé à l'Argentin de le rejoindre en Serie A. "J'aimerais qu'il vienne ici et qu'il relève le défi comme moi", a-t-il lâché lors de sa tournée dans les différents médias italiens.





"Sorti de (sa) zone de confort" pour "relever un nouveau défi", CR7 a lancé directement un défi à son vieil ennemi Lionel Messi : "Peut-être que je lui manque... J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal, alors qu'il n'a joué qu'en Espagne. Peut-être que Messi a besoin de moi... En tout cas, plus que moi", a-t-il osé. "Je suis venu en Italie, j'ai accepté de relever ce nouveau défi et ça me plaît. Alors, Leo, pourquoi ne viendrais-tu pas jouer ici en Italie ? J'aimerais qu’il vienne un jour. Qu'il fasse comme moi, qu'il accepte le défi. Mais s'il est heureux au Barça, je le respecte : c'est un joueur fantastique, un bon gars mais il ne me manque pas. Ni lui, ni un autre. C'est ma nouvelle vie et j'en suis heureux."