Manchester - PSG : soirée contrastée pour les champions du monde français

Presnel Kimpembe n’est pas prêt d’oublier ce match du PSG face aux Red Devils. A 23 ans, le défenseur a ouvert le score, débloquant le compteur parisien à la 53ème minute. Sur un corner de Di Maria, « Presko » a surgi au deuxième poteau pour loger le ballon dans la lucarne, d’une reprise du plat du pied imparable.





C’est non seulement son premier but en Ligue des champions, mais aussi son premier but toutes compétitions confondues, en 97 matches en pro. Pour son 11ème match en Ligue des champions, Kimpembe a montré qu’il méritait d’être surnommé le Maestro.





Son match avait pourtant mal démarré, avec une intervention inutile et en retard sur Rashford qui lui a valu un carton jaune dès la 11e minute. Encore complètement dépassé par Pogba à la 16e minute, il a redressé la barre par la suite, en écartant un centre dangereux de la tête, puis en multipliant les duels gagnés et les interventions tranchantes. Son but est la cerise sur le gâteau.





"Je vais m’en rappeler de celle-là, a commenté le joueur au micro de RMC Sport après le match. Je suis très très content et très très fier d'avoir ouvert la marque et d'avoir mis mon premier but mais je suis encore plus heureux pour la victoire de ce soir. » Et d’ajouter : « Après la victoire, on a pas encore mis la musique. Ils vont la mettre maintenant mais comme c'est moi le DJ de l'équipe, je vais revenir et je vais tout couper."