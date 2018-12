Kylian Mbappé, quatrième personnalité préférée des Français

Une belle surprise s'est introduite dans le classement des personnalités préférées des Français. Kylian Mbappé a intégré ce classement et s'est directement hissé à la quatrième place. Le jeune prodige du football semble avoir des qualités qui dépassent les frontières. Son nom était sur toutes les lèvres en cette année 2018.



