Kylian Mbappé, quatrième personnalité préférée des Français

Il n'est d'ailleurs pas le seul footballeur à se glisser dans le top 50, puisque son comparse de l'équipe de France de football Antoine Griezmann, 38e l'an passé, pointe au 15e rang cette année. Au rang des champions du monde, d'autres apparitions sont à noter : Paul Pogba arrive à la 50e place, Hugo Lloris à la 48e, Didier Deschamps à la 35e et enfin, N'Golo Kanté à la 29e. Autre personnalité du ballon rond, Zinédine Zidane, qui fait son arrivée à la 6e place, après la conquête de sa troisième Ligue des champions avec le Real Madrid.



