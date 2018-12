Ses idoles, son avenir, la notoriété... Kylian Mbappé se confie à l'occasion de son vingtième anniversaire

S'il affirme être passionné par le football depuis son plus jeune âge, le natif de Bondy regrette, contraintes professionnelles obligent, de ne plus pouvoir pratiquer certaines activités : "Ce qui me manque le plus, c’est de pouvoir skier. Je ne peux plus dévaler les pistes de ski à cause de la pratique de mon sport. J’ai commencé à 2 ou 3 ans et j’en ai fait jusqu’à 15 ans. On est allé en famille dans plusieurs stations comme Tignes, La Plagne ou encore Avoriaz. A la fin de ma carrière, je vais louer une piste pour moi tout seul ! Ou plutôt pour moi, mes potes et ma famille."





Si ses meilleures années de footballeur professionnel sont devant lui, le joueur formé à Monaco entend bien continuer dans le monde du ballon rond une fois sa carrière achevée. "J’espère que je serai entraîneur ! Mon père (Wilfrid) et mon oncle (Pierre) m’ont montré la voie à suivre et ce métier m’a toujours fasciné. Je suis un amoureux du terrain et j’aimerais ne jamais le quitter", explique-t-il dans le quotidien. Espérons, comme le principal intéressé, que cela arrive le plus tard possible ...