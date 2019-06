Kylian Mbappé veut disputer les JO de Tokyo en plus de l’Euro 2020 avec les Bleus, mais est-ce bien raisonnable ?

Certes, Kylian Mbappé est plus jeune (le Brésilien avait quatre ans de plus à l’époque) et sans doute plus motivé, au nom du plan de carrière qu’il s’est fixé et de son goût affirmé pour la culture japonaise, mais, même s’il blesse moins, et même s’il envisage de se soumettre à une préparation physique spécifique l’an prochain selon France Football, il faut se souvenir de ce que disait de lui Thomas Tuchel, le coach du PSG, en février, c’est-à-dire avant même de le voir finir la saison au bout du rouleau : "Il joue beaucoup, peut-être trop. Il est un peu fatigué, il manque de précision."