L’Allemagne sous le choc après la retraite internationale de Mesut Özil, qui se dit victime de "racisme"

Avant de lâcher cette petite bombe : "C’est avec un cœur lourd et après beaucoup de réflexion que, à cause des événements récents, je ne jouerai plus pour l’Allemagne de matchs internationaux aussi longtemps que je ressentirai du racisme et du manque de respect à mon égard. (...) Lors de ces deux derniers mois, ce qui m’a le plus peiné est le mauvais traitement que m’a infligé la DFB (la Fédération allemande) et son président Richard Grindel. (…) Je suis allemand lorsqu'on gagne, mais un immigré quand on perd. Malgré les impôts que je paye à l’Allemagne, les dons que je fais aux écoles allemandes, et la victoire à la Coupe du monde 2014, je ne suis toujours pas accepté dans la société."