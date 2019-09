L'ancien footballeur international allemand Christoph Metzelder visé par une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques

ENQUÊTE - Ancien international allemand et passé par le Real Madrid, Christoph Metzelder est visé par une enquête pour diffusion d'images à caractère pédopornographique. Deux perquisitions ont été effectuées au domicile de l'homme de 38 ans, qui est soupçonné d'avoir envoyé une quinzaine de photos pédopornographiques via la messagerie Whatsapp.

Défenseur passé par le Real Madrid, entre 2007 et 2010, Metzelder est soupçonné d'avoir envoyé via la messagerie Whatsapp plusieurs images à caractère pédopornographique à une personne à Hambourg. Une tierce personne aurait alerté la police qu'une femme avait reçu ces photos, amenant les enquêteurs à l'interroger en tant que témoin, a indiqué le parquet. Deux perquisitions ont été effectuées par la police criminelle de Hambourg mardi au domicile de l'ancien joueur, à Düsseldorf.

Un ordinateur et un téléphone saisis à son domicile

"Nous évaluons actuellement les preuves qui ont été saisies", a indiqué le parquet dans un communiqué, au sujet de ces deux perquisitions. Aucun mandat d'arrêt n'a été émis à l'encontre de l'homme de 38 ans. Mardi, il avait été accueilli par des agents de la police criminelle au centre de formation de la DFB à Hennef, près de Cologne, où il suit actuellement une formation d'entraîneur. Selon Bild, il aurait ensuite suivi, libre mais à leur côté, ces agents à son domicile. Le parquet a également indiqué que Metzelder s'était montré "coopératif" avec les policiers.

Selon le Spiegel, les policiers ont saisi à son domicile au moins un ordinateur et un téléphone portable appartenant au finaliste du Mondial 2002. Bild affirme que c'est sa compagne actuelle, qui réside à Hambourg et avec laquelle il avait une relation depuis un an, qui a reçu de sa part au moins une quinzaine d'images à caractère pédopornographique. Selon, Axel Balkausky, responsable de la rubrique Sports de la chaîne publique allemande ARD, pour laquelle l'ancien joueur travaillait depuis peu en tant que consultant, a décidé mercredi de "suspendre sa coopération" avec lui le temps des investigations.