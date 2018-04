L'ancien sélectionneur de l'équipe de France Henri Michel est décédé à 70 ans

Triste nouvelle pour le football français. L'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) a annoncé ce mardi sur son compte Twitter la disparition de l'ancien international français (58 sélections) et ancien sélectionneur des Bleus, Henri Michel. "Henri Michel, monument du football français, nous a quitté ce matin dans sa 70e année. L'UNFP adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches #RIP" a sobrement écrit l'UNFP.