L'après-Mondial, la génération 2018, Kylian Mbappé... Didier Deschamps se confie dans un entretien fleuve

L'entraîneur passé par Monaco et la Juventus Turin insiste notamment sur l'importance de rester concentré, et ne surtout pas se relâcher, sous peine de connaître de grandes désillusions : "Il y a une phrase que j'aime bien : c'est dans les plus grandes victoires qu'on fait les plus grosses conneries. Parce qu'on peut avoir l'impression qu'il ne peut rien nous arriver. Mais le haut niveau est impitoyable ! Il faut se souvenir pourquoi et comment on est arrivé là et sur quelles forces on s'est appuyé. C'est le socle. Si on en fait un peu moins, on y a droit !"