L'Atlético de Madrid, le mastodonte que devra affronter l'OM en finale de la Ligue Europa

Le Real, c'est onze Ligue des champions. L'Atlético, c'est zéro. Le Real, c'est Zidane, Di stefano et Cristiano Ronaldo. L'Atlético, c'est Abelardo, Luis Aragonés ou Diego Simeone. Vous l'aurez aisément compris, des stars opposées à des "gens plus communs" en somme. En dépit de ce déséquilibre avec le grand voisin, l'appétit gargantuesque de l'Atléti sur la scène européenne ne se dément pas. Depuis 2010, "El Atleti" peut se targuer d'avoir participé à cinq finales continentales depuis huit ans (Ligue Europa 2010, 2012 [toutes deux gagnées] et 2018, Ligue des champions 2014 et 2016).



En revanche, sur le plan national, les succès glanés au fil des ans sont bien plus espacés. En effet, si il compte 10 titres de champion d'Espagne dans son palmarès, les trois derniers ont été acquis en 2014... 1996 et 1977. La faute à une domination quasi hégémonique du Real Madrid et du FC Barcelone en Liga. Car ces 20 dernières années, 16 titres nationaux ont été remportés par les deux clubs rivaux.