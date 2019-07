L'Atlético de Madrid veut "bloquer la licence" d’Antoine Griezmann pour l’empêcher de jouer avec le FC Barcelone

L’Atlético de Madrid avait prévenu d’emblée, dans son communiqué incendiaire du 5 juillet dernier, qu’il avait "entamé des procédures qu'il considère opportunes en vue de la défense de ses droits et de ses intérêts légitimes". En cause : le transfert d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, et plus particulièrement le montant de sa clause libératoire, passé de 200 à 120 millions d’euros le 1er juillet. La transfert ayant été officialisé le 12 juillet, le Barça en a payé 120, mais l’Atlético en réclame aujourd’hui 200, arguant "que l'accord entre le joueur et le FC Barcelone a été conclu avant le 1er juillet". Ce à quoi le président du club catalan avait répondu : "Cette affaire n’évoluera pas, car il n’y a rien."