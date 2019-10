L'édito Aphatie : "Il faut éviter que, dans les enceintes sportives, les tensions du monde extérieur aient leurs places"

L'EDITO APHATIE - Les agissements de l'équipe de la Turquie et de ses supporters, lors des éliminatoires de l'Euro 2020, sont au cœur des débats. Selon Jean-Michel Aphatie, "il faudrait des sanctions pour les footballeurs".

Lors du match en marge des éliminatoires de l'Euro 2020 d'hier soir, les joueurs de l'équipe de la Turquie ont fait un salut militaire. Une banderole dans laquelle était écrit "Arrêtez de massacrer les Kurdes" a également été brandie dans la foule. Dans un contexte sécuritaire et diplomatique sensible, l'UEFA devrait sanctionner ces provocations. "C'est un manque de professionnalisme d'importer un conflit à l'intérieur d'une enceinte sportive", a soutenu Jean-Michel Aphatie.



Ce mardi 15 octobre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", est revenu sur les agissements de l'équipe de la Turquie et de ses supporters lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/10/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.