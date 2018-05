L'humeur de Bachelot : "Attention l'OM de ne pas vous endormir sur les Matelassiers"

L'Atlético Madrid affrontera l'OM en finale de la Ligue Europa ce mercredi soir. Malgré un palmarès remarquable, dont dix victoires au championnat d'Espagne, les Madrilènes n'essaient pas d'en mettre plein la vue. D'autant plus qu'il n'y en a que pour le Real Madrid et pour le FC Barcelone dans le pays. Par ailleurs, l'Atlético Madrid a déjà gagné les surnoms "Colchoneros" et "Rojiblancos". D'où viennent-ils ? Faut-il avoir peur d'eux ?



