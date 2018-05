L'humeur de Bachelot : "On n'a pas contraint Karim Benzema à porter un maillot qui, pour lui, ne signifiait rien"

Sans surprise, Karim Benzema n'a pas été sélectionné parmi les 23 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde en Russie. Comme Eric Cantona, Jamel Debbouze et Samir Nasri auparavant, le rappeur Booba s'en est pris à Didier Deschamps en dénonçant un choix raciste. Quelle a été la réaction du sélectionneur de l'équipe de France ? Quid des critères de non-sélection de l'attaquant du Real Madrid ? Que doit-on savoir sur ce dernier ?



