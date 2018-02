"L'UEFA doit faire quelque chose" : les Parisiens pestent contre l’arbitrage après Real Madrid-PSG

Un arbitrage maison ? Mercredi soir, le PSG a été défait 3-1 par le Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des champions qui se jouait sur la pelouse du club espagnol. Une rencontre marquée par de nombreuses décisions controversées de l’arbitre Gianluca Rocchi. De quoi irriter au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi, président du club francilien : "Quand on joue contre une grande équipe, c'est la même chose, toujours. L'année dernière contre Barcelone, cette année contre le Real… OK, le Real Madrid, c'est une grande équipe, mais ça suffit maintenant, l'UEFA doit faire quelque chose", a-t-il pointé avant de développer :





"Je ne dis pas qu'on a perdu à cause de l'arbitre, parce que les choses étaient claires, mais il y a de petits détails qui changent beaucoup de choses. Je pense spécialement au carton jaune d'Adrien Rabiot, ce n'est pas un carton jaune, c'est sûr". La biscotte distribuée à Adrien Rabiot (64e) alors que celui-ci ne touche même pas Modric est en effet totalement injustifiée. En outre, le président regrette amèrement un hors-jeu – qui semble en effet très discutable - sifflé contre Mbappé alors que l’attaquant filait vers le but madrilène (79e).