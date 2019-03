"La colère est terrible" : la mère d'Emiliano Sala se confie longuement et réclame justice pour son fils

Elle revient également sur le jour du drame, où elle a appris la terrible nouvelle : "Il allait prendre son vol, il m'a appelé et m'a dit : 'Maman, je t'appelle dans deux heures car je suis en train de monter dans l'avion.' Je lui ai répondu : 'D'accord, mon fils. Quand tu seras à Cardiff, à l'hôtel, je t'appelle.' J'ai attendu deux heures et je l'ai appelé. Mais il ne me répondait pas. Je me suis dit qu'il n'était peut-être pas arrivé. Trente minutes plus tard, j'ai rappelé, toujours rien. C'est là que j'ai téléphoné à son agent. Il m'a dit que l'avion avait disparu."





"Je suis en colère, oui, c'est certain. (...) Un joueur avec un transfert aussi important (...) Ils n'ont pas pris soin de lui comme il le méritait", développe-t-elle à propos des conditions de vol mises à la disposition de son fils, avant de réitérer son sentiment de colère : "La colère est terrible. Terrible. Et la tristesse, évidemment, pour toute la vie."