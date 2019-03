"La communication d'Antoine Griezmann est plus artisanale que celle de Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé"

Antoine Giezmann souffre-t-il selon vous d’être "sous-coté en France", pour citer Didier Deschamps ?

Déjà, je l'ai accompagné dans la rédaction de son autobiographie mais je ne suis pas son confident, donc ce n’est que mon interprétation personnelle. Après, il y a deux lectures, une sportive et une médiatique. Celle que suggère Deschamps est essentiellement sportive. Mais on est dans une société aujourd’hui, surtout concernant le football, où la performance est liée à la médiatisation. Et c’est parfois injuste. Antoine ne s’en est jamais plaint, parce qu'il ne fonctionne pas comme ça, mais évidemment, je pense qu’il en souffre. Quand il dit qu’il est "assis à la même table" que Ronaldo et Messi, on lui renvoie la phrase comme un boomerang, on le taxe d’arrogance. Donc il y a un décalage entre sa perception et les commentaires qui l’accusent d’être en "campagne" avant le Ballon d’or... Aux yeux du public, la frontière entre ambition et prétention est ténue.





À quoi est dû ce déficit d'image ?

Sportivement, il est moins spectaculaire, il fait moins de gri-gris qu’un Ronaldo ou un Mbappé. Il est beaucoup plus clinique, entièrement tourné vers l'efficacité. Il me disait que parfois, sur un match, il ne tirait pas une seule fois au but, parce qu’il savait qu’il ne pouvait pas marquer. C’est un monstre d’efficacité. C’est paradoxal parce que, ce qui l’a fait connaître en France, c’est un ciseau retourné contre la Real Sociedad qui élimine Lyon en Ligue des champions (le 20 août 2013, ndlr). Lyon qui n’avait pas voulu de lui plus jeune... Autrement, la plupart de ses buts sont moins spectaculaires que, par exemple, le sprint de Mbappé contre l’Argentine. D'ailleurs, beaucoup n’ont retenu de sa Coupe du monde que les penaltys. Comme si c’était facile de les tirer dans un Mondial...