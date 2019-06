La Coupe du monde féminine de football démarre le 7 juin

Les Coréennes sont arrivées au pays le 2 juin 2019. Leur premier entraînement en public a eu lieu dans la matinée du 4 juin 2019 à Gennevilliers. Quant aux Bleues, elles se préparent à Clairefontaine. Notons qu'Emmanuel Macron est venu rencontrer les joueuses de l'Équipe de France, il était accompagné de son épouse et de la ministre des Sports. Et le chef de l’État avait, pour chacune d'entre elles, une petite attention et un petit mot à faire passer.



