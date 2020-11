La Fifa va imposer un congé maternité pour les footballeuses

C'est une mesure qui va dans le bon sens. Un an après le succès du Mondial féminin en France, la Fifa entend mieux protéger les joueuses enceintes et imposer un congé maternité à ses 211 pays membres, nouvelle étape dans la professionnalisation du sport. "Nous voulons voir plus de femmes jouer au football, et en même temps avoir une famille", a expliqué Sarai Bareman, responsable du football féminin au sein de l'instance mondiale, jeudi 19 novembre lors d'une conférence téléphonique.

Alors que la plupart des footballeurs de l'élite cumulent sans difficulté haut niveau et enfants, une carrière féminine reste souvent synonyme de renoncement ou report de la maternité, à l'exception de quelques pays pionniers dont les États-Unis. La Fifa a donc annoncé qu'elle proposerait lors de son Conseil de décembre une série de mesures applicables à partir de 2021 à ses 211 fédérations membres, qui offrent pour l'heure des garanties très inégales selon le droit et les pratiques locales.