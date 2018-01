La fusillade, la prison, l’attente du procès, le slam… L’ex-attaquant des Bleus Tony Vairelles se confie

"C’est assez incroyable. On a pointé toutes les semaines alors qu’il n’y avait plus de juge dans notre affaire. Ça nous prive de notre liberté, c’est compliqué de trouver du travail… Car dans ces cas-là, pour les gens, vous êtes plutôt présumé coupable", déplore celui qui, pour entretenir sa condition physique, joue désormais avec les plus de 40 ans des Girondins de Bordeaux.





Sur son passage en prison, en détention provisoire, il dit : "Quand on m’a annoncé que j’allais être incarcéré à Metz, je me suis un peu inquiété. Ils ont de bonnes raisons de me détester là-bas : les deux titres qu’on a gagnés avec Lens, le Championnat de France et la Coupe de la Ligue, c’était à chaque fois contre le FC Metz ! En réalité, 90% des détenus m’ont bien accueilli."