La LFP a tranché, la Coupe de la Ligue va disparaître

CLAP DE FIN - Faute de nouveau format convaincant, la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé ce mercredi de "suspendre" dès la saison prochaine l'organisation de la Coupe de la Ligue, compétition opposant les clubs de première et deuxième divisions depuis 1994.

La Coupe de la Ligue vit ses dernières heures. Sans diffuseur pour la période 2020-2024, la compétition va définitivement disparaître du paysage footballistique la saison prochaine. Comme révélé par L'Équipe, information confirmée à LCI, le conseil d'administration (CA) de la Ligue de football professionnel de football, réuni mercredi 18 septembre, s'est prononcé en faveur d'une suppression. Dans la foulée, l'assemblée générale a validé cette décision qui sera effective à l'issue de la saison en cours.

"Cette décision permettra d'alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d'offrir une place supplémentaire en Coupes d'Europe via le classement de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021", assure dans un communiqué la LFP, qui organisait depuis 1994 cette compétition opposant les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Toutefois, l'instance du football professionnel français se laisse la possibilité de ressusciter cette compétition remportée à huit reprises par le PSG, un record, et de la "relancer ultérieurement en fonction des conditions de marché".