La LFP annonce un "bilan médical complet"pour les joueurs dès le 11 mai, reprise du championnat mi-juin ?

"Après avoir adopté les protocoles d’accord avec Canal+ et beIN SPORTS sur le montant du règlement des matchs déjà diffusés cette saison, le Bureau a étudié les grands principes du protocole médical et sanitaire présenté par le docteur Eric Rolland. (...) Ce protocole prévoit notamment un retour des joueurs au centre d’entraînement la semaine du 11 mai pour effectuer un bilan médical complet (cardiologique, virologique et psychologique), ainsi que des tests PCR, puis un suivi médical quotidien, qui sera détaillé dans le protocole finalisé d’ici la fin du mois d’avril" peut-on lire dans ce communiqué.

La Ligue a par ailleurs indiqué que son option privilégiée restait celle d'une "reprise des championnats à la mi-juin sous réserve de connaître les modalités de déconfinement qui seront présentées par le gouvernement dans les prochains jours". A l'occasion de ce bureau de la Ligue, le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët a annoncé sa volonté de disputer les deux finales de coupe nationale avant la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, a appris l'AFP auprès de la FFF.

Ainsi, le dirigeant de l'instance nationale du football français a exprimé le souhait d'organiser la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Étienne le samedi 13 juin ou le 20 juin, puis la finale de la Coupe de la Ligue PSG-Lyon trois jours plus tard. "On est en train de refaire le calendrier, à la Fédé et à la Ligue. Cette proposition n'a pas été contredite. Je considère que quand on ne me dit pas non, c'est oui", a commenté Le Graët auprès du quotidien sportif L'Equipe.