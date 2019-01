La Ligue 1 tente de s’exporter à l’étranger... mais elle a (encore) beaucoup de pain sur la planche

Autre incongruité : au Brésil, pays de la plus grande star de la Ligue 1, Neymar, où chacun de ses faits et gestes est scruté, aucun chaîne locale n’a daigné payer pour diffuser de la Ligue 1 en direct. Ce qui dit bien une forme de désintérêt, qui s’étend d'ailleurs au-delà en Amérique du Sud. "Culturellement, l'Espagne et l'Angleterre ont des avantages sur nous. En Amérique du Sud, on parle espagnol donc on va regarder la Liga. Aux Etats-Unis, on va regarder la Premier League. On a du retard par rapport à ça", expliquait Mathieu Ficot, directeur du développement économique de la LFP, au site Goal.com.